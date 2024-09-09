今週は中京と中山の2場開催。月曜日も開催があり、3日間開催となる。重賞は3鞍が組まれている。 16日(月祝)には中山競馬場で菊花賞トライアルのセントライト記念(3歳・GII・芝2200m)が行われ、皐月賞の2着馬コスモキュランダ(牡3、美浦・加藤士津八厩舎)、4着馬アーバンシック(牡3、美浦・武井亮厩舎)、朝日杯FSで2着のエコロヴァルツ(牡3、栗東・牧浦充徳厩舎)などが出走を予定している。 15日(日)には中京競馬場で