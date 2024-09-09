地面に落ちた雷が地表に沿って伝わったのか。栃木県真岡市下籠谷の野外ライブ「ベリテンライブ２０２４Ｓｐｅｃｉａｌ」の会場付近で８日、１０〜２０代の運営スタッフの男女９人が足のしびれを訴え、うち６人が救急搬送された。いずれも命に別条はないという。強い雨が降っており、落雷が原因の可能性がある。雷から身を守るには、どうしたらいいのか？県警によると、ライブは午前１０時開演で午後４時半ごろ中止が決まった