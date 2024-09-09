関西電力、東京電力など電力大手10社で構成される電気事業連合会（電事連）が、大阪・関西万博（2025年4月13日〜10月13日 184日間）に出展するパビリオンの概要について発表、会場の人工島・夢洲で工事中の建設現場を公開した。大阪・関西万博会場の人工島、夢洲で完成間近の「電力館 未来のタマゴたち」〈2024年9月3日撮影〉内部の壁面は柱が張りめぐらされ幾何学的な模様にパビリオンの名称は『電力館 可能性のタマゴたち』