腕まわりが気になる大人女性に、【グローバルワーク】の「優秀トップス」がおすすめです。ふんわりとした袖が二の腕を自然にカバーしてくれるので、おしゃれをもっと楽しめそう。今回は、豊富なラインナップから特におすすめの4点をご紹介します。 体型カバーにぴったり！ 軽やかなシアーチュニック 【グローバルワーク】「シアーチュニック」\3,850（税込・セール