新入社員が短期間で辞める職場には、なにかしら問題があるものだ。「基本1年で半分は退職」と打ち明けたのは山口県の40代男性だ。「過去のやり方でやっている。今の時代に合わせたやり方でやっていないのでかなり無理がある。それを強制しているのでいつまでたってもかわるはずがない。上の人達から根本的に意識していくことが大事」半数の新入社員が退職する理由は、時代遅れなやり方とそれを変えようとしない上層部にあると考え