本来あってはならないことだが、職場で女性だからという理由で不利な扱いを受ける人が少なくないようだ。愛知県の40代女性（ITエンジニア／年収400万円）は転職したとき、給料の提示が業務ではなく『女性、文系大学卒業』という枠でくくられていた」と明かす。ずいぶんざっくりとしたくくりだが、男性の場合は業務内容で給与額が決められていたとしたら、腹を立てるのは当然だろう。（文：林加奈）職場に結婚報告したら、「出産予