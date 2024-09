生物の体内には、病原体やウイルス、寄生虫、がん細胞まで、体の害となるものを検知して反応する免疫系が備わっています。イスラエルのワイツマン科学研究所の生物学者であるロン・センダー氏らは、人体の免疫細胞がどこにどれくらい存在し、それらの総重量はどれくらいになるのかを計算した結果を公開しています。The total mass, number, and distribution of immune cells in the human body | PNAShttps://www.pnas.org/doi/10