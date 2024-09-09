◆関西学生アメリカンフットボールリーグ▽第２節近大３５―３１関大（８日・ＭＫタクシーフィールドエキスポ）２試合が行われ、昨季５位の近大が第４クオーター（Ｑ）にＲＢ島田隼輔（４年）＝近大付＝のタッチダウン（ＴＤ）で３点差を逆転し、開幕２連勝を飾った。昨季同率優勝の関大に勝つのは２００７年以来１７年ぶり（２０年はコロナ禍のトーナメント開催で対戦なし）。同じく昨季同率優勝の立命大は桃山学院大に７１