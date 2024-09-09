オリックスは８日、Ｔ―岡田外野手（３６）が今季限りで現役を引退することを発表した。７日に引退の意思を伝え、球団側も了承した。２０１０年に本塁打王のタイトルを獲得し、プロ１９年間で通算２０４本塁打。低迷期からチームを支えてきた大砲がユニホームを脱ぐ。昨年は２０試合の出場に終わり、減額制限を超える５０％ダウンの年俸３６００万円で契約を更改。構想外の危機を乗り越え、背水の１年とした今季は、３月２９日