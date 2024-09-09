女優・吉高由里子が主演で平安時代を生きた紫式部を演じるＮＨＫ大河ドラマ「光る君へ」（日曜・午後８時）の第３４話が８日に放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）一条天皇（塩野瑛久）と中宮・彰子（見上愛）の関係が深まらないことを悩む道長（柄本佑）は、まひろ（吉高由里子）のもとを訪れる。「なんとかならぬか」と相談し、「お前が頼みだ。どうか頼む」とせがんだ。その後場面が移る。宮中の女