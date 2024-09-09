◆第３８回セントウルＳ・Ｇ２（９月８日、中京・芝１２００メートル、良）サマースプリントシリーズ最終戦の第３８回セントウルＳ・Ｇ２は８日、中京競馬場で行われ、２番人気のトウシンマカオ（菅原明）がＶ。スプリンターズＳ（２９日、中山）での悲願のＧ１制覇へパワーアップした姿で始動した。課題を克服してみせた。トウシンマカオはソロッとスタートを出て、勝負どころも外、外を進出。直線はじわじわ差を詰め、残り