◆米大リーグドジャース―ガーディアンズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が８日（日本時間９日）、本拠地・ガーディアンズ戦に「１番・ＤＨ」先発出場。昨季は３打数無安打２三振に抑えられたガ軍先発右腕・バイビーから３回２死の第２打席で中前打を放ち、通算５打席目で初ヒットとした。シーズン１６１安打は２２年の自己最多を更新。しかし、５試合ぶりの４