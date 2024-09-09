先日、アンジェリーナ・ジョリーとブラッド・ピットの養子で次男のパックス・ジョリー＝ピットが交通事故でケガをしたことが報じられた。その2か月前にも大惨事に繋がりかねない事故を起こしていたことが明らかになった。エンタメサイト「TMZ」が報じている。報道によるとその事故が起きたのは5月19日の夜。パックスの運転していた電気自動車のテスラが映画スタジオ「RED Studios Hollywood」の前に停まっていたトラックに激突した