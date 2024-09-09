【ニューヨーク＝平沢祐】テニスの四大大会最終戦、全米オープンは８日、ニューヨークで行われ、男子シングルス決勝で第１シードのヤニク・シナー（イタリア）が第１２シードのテーラー・フリッツ（米）を６―３、６―４、７―５のストレートで下し、初優勝を飾った。シナーは今季の全豪オープンに続き、四大大会２勝目。