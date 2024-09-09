「3代目シントトロイデンガールズ」の松島かのん（18）が8日、インスタグラムを更新。健康美あふれる木登りショットを披露した。松島は「別冊ヤングチャンピオン撮影風景木に登ったよ2枚とも見てね」とコメントし、グラビア撮影中の木登りショットを公開した。ノースリーブのトップスにショートパンツ、足元はスニーカーというスポーティーなコーディネートで木に登り、抜群の美脚を披露している。この投稿にフォロワーからは