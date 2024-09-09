フリーアナウンサーの内田恭子（48）が8日までにインスタグラムを更新。デコルテあらわな最新ショットを公開した。内田は「昨夜は早々にベッドに入り、泥のように眠り12時間寝続けていました。子供たちを部活に送り出してくれた夫、私を起こさないでいてくれた子供たちに感謝」と、家族への感謝をつづった。続けて「本とパンを買いに行く平和な休日。猛烈な暑さが寝過ぎた重い頭に辛いぜ」と記し、デコルテあらわな黒いトップス姿