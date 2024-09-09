【パリ時事】パリで初開催された夏季パラリンピックは８日、パリ郊外サンドニのフランス競技場で閉会式が行われ、１２日間にわたるパラスポーツの祭典が幕を閉じた。閉会式で日本選手団は競泳男子２冠の木村敬一（東京ガス）、卓球女子金メダリストの和田なつき（内田洋行）が旗手を務めた。日本は海外大会で史上最多となる１７５選手（男子１００、女子７５）が参加し、メダルは金１４、銀１０、銅１７の計４１個を獲得。金