【ニューヨーク時事】テニスの四大大会最終戦、全米オープン最終日は８日、ニューヨークのビリー・ジーン・キング・ナショナル・テニスセンターで男子シングルス決勝が行われ、第１シードのヤニク・シナー（イタリア）が第１２シードのテーラー・フリッツ（米国）を６―３、６―４、７―５で下し、同種目でイタリア勢として初優勝を果たした。シナーは今年の全豪に続く四大大会２勝目。