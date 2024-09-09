◆米大リーグカブス２―１ヤンキース（８日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手が８日（日本時間９日）、本拠のヤンキース戦に「３番・ＤＨ」で先発出場し、４打数無安打で３試合連続ノーヒット。打率は２割７分１厘となった。ヤンキースの強力投手陣に鈴木は３連戦で１本のヒットも打てなかった。この日も先発コールらに中飛、空振り三振、右飛、空振り三振。約４万人の大観衆が詰めかけたヤ