◇インターリーグドジャース―ガーディアンズ（2024年9月8日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（30）は8日（日本時間9日）、本拠でのガーディアンズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で安打を放ち、2022年に記録した年間160安打を更新する今季161安打目をマークした。第1打席は左飛に打ち取られ、3回2死走者なしで迎えた第2打席。大谷は内角を中心に攻められながらフルカウントに持ち込むと、8球目の内角高めス