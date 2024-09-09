村竹ラシッド【ザグレブ共同】陸上のコンチネンタルツアー・ゴールドは8日、ザグレブで行われ、男子110メートル障害でパリ五輪5位の村竹ラシッド（JAL）が向かい風0.5メートルの条件下、13秒14で優勝した。2位はパリ五輪銀メダルのダニエル・ロバーツ（米国）、3位は東京五輪覇者のハンスル・パーチメント（ジャマイカ）。女子100メートル障害でパリ五輪代表の田中佑美（富士通）は向かい風0.8メートルのB組で12秒97の1着、全