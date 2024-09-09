◇競泳・第100回日本学生選手権 4日目(8日、東京アクアティクスセンター)競泳のインカレ 200m平泳ぎで1年生の加藤心冨選手(18=早稲田大)が2分24秒56のタイムで2位に2秒以上の差をつけて優勝。100mとの二冠を達成しました。100mと200mの両立が難しく不安もあったという加藤選手。「この夏に両立する泳ぎ方を練習してきた結果、大学入学してからずっと目標であった二冠を達成できてよかった」と笑顔で語りました。大会2日目の100mの