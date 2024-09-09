9月8日に行われたWIN5は1058票的中、42万9290円の払戻しとなった。中山競馬場で行われた京成杯AH（G3・芝1600m）では、断然の1番人気でC.ルメール騎乗、3歳牝馬のアスコリピチェーノが快勝。ここでは力が違い過ぎた。【京成杯AH】断然人気アスコリピチェーノが秋初戦を制する1058票的中1レース目中山9R白井特別グラニット単勝1番人気2レース目中京10R浜松Sヒビキ単勝3番人気3レース目中山10RセプテンバーSウインモナーク単