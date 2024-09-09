今日9日(月)も広い範囲で晴れますが、大気の状態は不安定。関東と東北南部を中心に、所々で雨雲や雷雲が発達するでしょう。空模様の急な変化に注意が必要です。引き続き湿った空気が流入局地的に雨雲や雷雲が発達今日9日(月)も、日本付近は高気圧に緩やかに覆われ、広い範囲で晴れるでしょう。ただ、引き続き、雨雲の元となる湿った空気が流れ込みます。特に、雨雲が発達しやすいのは、東北南部と関東甲信、東海(三重県が中心)で