レッズのエリー・デラクルス内野手（22）が8日（日本時間9日）、敵地でのメッツ戦に「2番・遊撃」で先発出場。3打数1安打でチームの3―1の勝利に貢献し、連敗を2で止めた。試合前には本紙の取材に応じ、ドジャースの大谷翔平投手（30）について語った。（ニューヨーク・杉浦大介通信員）――今季のプレーは？「いい気分でプレーできている。このまま前に進み、力強く締めくくりたい」――あなたと同じように多くの本塁打