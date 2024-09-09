◇パ・リーグソフトバンク3−1西武（2024年9月8日みずほペイペイD）【記者フリートーク】ソフトバンク・松本晴は3月に右太腿の肉離れで離脱し、約3カ月のリハビリ生活を余儀なくされた。その期間はとことん野球のことを考えた。投球フォームを見つめ直し球速アップにつなげた。また、メンタル面の強化をテーマに本を読みあさった。剣術家・宮本武蔵の著書で勝つための極意に触れ、刺激を受けた。休日を利用し“聖地”を