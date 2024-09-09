◇パ・リーグオリックス5−4日本ハム（2024年9月8日エスコンF）オリックスは8日、T―岡田外野手（36）が今季限りで現役を引退することを発表した。近日中に引退会見を行う予定。今季は21年以来、3年ぶりに開幕を1軍で迎え、3月29日のソフトバンク戦での20年以来4年ぶりとなった開幕スタメンを含めて3試合に出場。6打席に立って無安打だった。再調整を理由に4月11日に登録抹消。以降は2軍調整が続き、今月7日までにユニホ