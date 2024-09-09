特殊詐欺被害を未然に防いだとして、埼玉県警川口署は、川口前川郵便局員の雨沢知美さん（５０）に感謝状を贈った。窓口を担当する雨沢さんは７月１６日、川口市の８０歳代男性から「息子が鍼灸（しんきゅう）師の事業を始めるため、１００万円を引き出したい」と相談を受けた。不審に思った雨沢さんが経緯を尋ねると、「息子の声で間違いない。直接受け取りに来ることになっている」と話したことで詐欺と確信。同署に通報した