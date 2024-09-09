最新のJNN世論調査で誰が自民党の総理・総裁にふさわしいか聞いたところ、小泉進次郎氏と答えた人が最も多かったことがわかりました。【写真を見る】「誰が総理・総裁にふさわしいか」1位は小泉進次郎元環境大臣、「誰が立憲代表にふさわしいか」は野田佳彦元総理9月JNN世論調査岸田内閣を支持できるという人は、先月の調査から3.3ポイント上昇し、34.3%でした。一方、支持できないという人は、5.8ポイント下落し、60.6%でした。