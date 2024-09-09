大統領選挙の結果をめぐる混乱が続く南米ベネズエラで、扇動などの疑いで逮捕状が出ていた野党候補のゴンザレス氏が、亡命先のスペインに到着しました。スペイン外務省などは8日、“今年7月のベネズエラ大統領選挙に出馬した野党候補のゴンザレス氏が、亡命先のスペインに到着した”と発表しました。ベネズエラでは、現職のマドゥロ大統領が独裁色を強めるなか、当局が大統領選挙でのマドゥロ氏の勝利を宣言。選挙の透明性について