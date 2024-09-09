中国では人口の高齢化が急速に進行している。しかも、高齢化の急速な進行は今後30年間にわたり続く見通しだ。中国は巨大な人口によって巨大市場の形成や大量の労働力の供給ができたことが、経済を押し上げる大きな要因の一つだった。しかし現在および今後には、高齢者が大量に出現することが、社会全体にさまざまな問題をもたらすことになる。香港メディアの星島頭条は6日付で、中国の高齢化問題を紹介する記事を発表した。中国は2