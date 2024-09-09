岐阜県岐阜市に住む60代の女性が「有料サイトの未納料金」などの名目でおよそ2カ月間にわたり総額1720万円を騙し取られました。警察によりますと、2024年6月19日、岐阜市に住む介護士で60代の女性の携帯電話に「有料サイトの未納料金が70万円ある。30万円を支払わなければ法的手段をとる」などと男から電話がありました。女性が30万円を振り込むと、その後もサイバーセキュリティセンターや警察官を名乗る男から