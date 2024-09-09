久々に、生き生きと躍動する姿を見た気がした。中国代表に７−０の大勝を飾った９月５日の北中米ワールドカップ・アジア最終予選・第１節で、久保建英は３−４−２−１の右シャドーでフル出場。12分にCKから遠藤航がヘッドで決めた先制ゴールをアシストすると、77分にも伊東純也の復帰弾をお膳立てする。さらに、後半アディショナルタイムには左足の強烈なシュートでネットを揺らし、１ゴール・２アシストの活躍を見せた。