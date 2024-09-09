◇インターリーグカブス2−1ヤンキース（2024年9月8日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（30）が8日（日本時間9日）、本拠でのヤンキース戦に「3番・DH」で先発出場。4打数無安打、2三振で、打率は・271となった鈴木は初回の第1打席で中飛、3回の第2打席は空振り三振に終わった。6回の第3打席は右飛、8回の第4打席は中途半端なスイングで三球三振を喫した。これで、ヤンキース戦は3試合連続でノーヒット（6三振、2四球）。