【MLB】ドジャース ７−２ ガーディアンズ（9月7日・日本時間8日／ロサンゼルス）【映像】大谷、一瞬でスタンドに飛び込む特大飛球ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でガーディアンズ戦に先発出場すると、初回第1打席の初球、フルスイングから解き放たれた豪快な打球が、スタジアムに詰めかけたファンのど肝を抜いた。惜しくもファウルとなった一打だったが、「パワーがエグすぎる…」「ボールどこいったんだよ？w