◆イースタン・リーグ日本ハム５―２巨人（８日・龍ケ崎）巨人の３年目左腕・山田龍聖投手（２４）が８日、イースタン・日本ハム戦（龍ケ崎）に２番手で登板。１回無安打無失点、２奪三振と好投し、最速１４６キロをマークした。２点を追う５回からマウンドに上がると、先頭の３番・阪口を外角直球で見逃し三振。野村は内角直球で遊ゴロ、最後は古川をスライダーを続けて追い込み、外角直球で空振り三振に仕留めた。「投手コ