◆大相撲▽秋場所初日（８日、東京・両国国技館）大関昇進を目指す大の里は過去２戦２勝の熱海富士と対戦し、薄氷を踏む白星発進となった。右を差しながら逆に押し込まれたが、左脚１本で俵の上に残り、熱海富士をはたき込んだ。物言いがついたが、熱海富士の左手が先についており軍配通りの勝利。新関脇だった名古屋場所は初日に御嶽海に敗れると２連敗。「先場所は意識しすぎたり考えすぎたところがあった」と反省していた。