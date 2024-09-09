関西の女子ドライブ旅のおすすめルートをご紹介！ 今回は、友近とはいだしょうこが寄り道ナビアプリ「ダンドリー」の案内で、あっちこっち寄り道しながら目的地を目指してゆる～くドライブ！ 寄り道の先には素敵な出会いが待っている！？ ©️ABCテレビ 「日本のマチュピチュ」と称される絶景を目指してほな行こCar! 人に教えてもらわないと分からない場所に、すてきなおにぎり屋さんが！