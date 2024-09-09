毎日のご飯作りは大変ですが、家族が「おいしい！」と言って喜んでくれれば苦労が報われるというもの。ですがせっかく作った料理を夫にけなされたりしたら……腹が立ちますよね。そんな妻の手料理をけなす夫に対し「仕返しをしてスカッと」している女性もいるようです。今回は、「料理に文句を言う夫を改心させた妻の作戦」の中から、カレーを手抜きだと文句を言う夫に、実際に作らせたエピソードをご紹介します。実際に作らせた「