5日の北中米W杯アジア最終予選・中国戦(◯7-0)で日本代表デビューを果たしたDF高井幸大(川崎F)が8日の練習後、遠征先のバーレーンで報道陣の取材に応じ、「練習からもっとアグレッシブにやっていきたい」と生き残りに意欲を見せた。19歳で迎えた今夏のパリ五輪で主力CBを務めた高井は、今回のW杯最終予選でA代表初招集。4日に20歳の誕生日を迎えた直後の中国戦でさっそくベンチ入りのチャンスを掴むと、後半26分から3バックの