限られた出場時間で結果を残した。日本代表FW前田大然(セルティック)は5日の中国戦(○7-0)に4-0の後半18分から途中出場。左ウイングバックの位置に入ると、5-0の後半42分、同じく途中出場のMF伊東純也のクロスに逆サイドから飛び込み、ヘディングで追加点を奪った。昨年6月20日のペルー戦(○4-1)以来、国際Aマッチ4得点目となった前田は「あの得点は自分の良さ。チームでやっていることがそのまま代表でできた」と振り返り、「