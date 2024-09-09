今月の北中米W杯アジア最終予選から日本代表に復帰したDF中山雄太(町田)は、チームで6月シリーズから継続している3-4-2-1の新布陣に今回初合流。左センターバックと左ウイングバックの適性を持つため、想定ポジションについては「どこに入るかはわからない」と明言しなかったが、8強敗退に終わったアジア杯からの課題解決に手応えを感じていた。中山はアジア杯後の今年3月、当時所属していたハダースフィールドで膝を負傷し、E