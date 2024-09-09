◆前編のあらすじ大手スポーツメーカー勤務の福園麻貴（27）は、仕事上のミスを先輩の三浦にフォローしてもらい好意を抱く。しかし、自宅では元カレの雄星との同居が続いており、次の恋には進みにくい状況。次第に、歯がゆさをおぼえるが…。▶前回：職場恋愛に消極的な27歳女。実は“あるコト”の発覚を恐れていて…恋の足かせ【後編】「三浦さん、このあいだはフォローありがとうございました」麻貴は、グラスを手に持って