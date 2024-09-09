◇パ・リーグロッテ9−5楽天（2024年9月8日ZOZOマリン）何とか試合はつくった。先発したロッテ・佐々木は5回までに98球を投じて7安打3失点。援護に恵まれ8勝目を挙げたが「全体的に制球できず、自分の有利なカウントに持っていけなくて苦しい形になった」と反省を口にした。直球はシュート回転し、最速も160キロに届かない159キロ止まり。初回2死満塁から渡辺佳に左前に先制打を浴び、2―1で迎えた5回は辰己の適時打で同