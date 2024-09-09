◇パ・リーグロッテ9−5楽天（2024年9月8日ZOZOマリン）3位のロッテは8日、4位の楽天に9―5で勝利。CS進出を激しく争う相手とシーズン終盤に組まれた正念場の4連戦を2勝2敗で終え、ゲーム差を2・5に広げた。藤原恭大外野手（24）が2本の適時打を放つなど3安打2打点と活躍。序盤から制球に苦しみながら5回3失点と粘った先発の佐々木朗希投手（22）に、8勝目をプレゼントした。チームを、怪物右腕を救った背番号1がお立ち