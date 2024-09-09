◇セ・リーグヤクルト5−3阪神（2024年9月8日神宮）ヤクルトは先発・高梨が5回1/3を2失点に抑え、2年ぶりの勝利を手にした。力のある直球を軸に力投し、6回には先頭の代打・糸原のライナーが右肘の上部を直撃しながら続投。「チームに貢献できないのが本当に悔しくて。この2年間どこかでいい投球をして貢献しようと思っていた。そういう投球ができたと思う」と、ようやくつかんだ1勝の味をかみしめていた。