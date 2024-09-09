◇パ・リーグ西武1−3ソフトバンク（2024年9月8日みずほペイペイ）西武はドラフト1位左腕の武内が7回6安打2失点と力投も、援護なく6敗目を喫した。2回2死二、三塁で内角を狙った直球が真ん中に入って甲斐から決勝の2点二塁打を浴び「力みもあって、甘く入ってしまった」と反省。7勝目を挙げてから自身4連敗となるなど5試合連続で白星を挙げられていないが、今季は122回1/3を投げ防御率2・35で新人王の最有力候補。「我慢