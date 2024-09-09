◇パ・リーグ楽天5−9ロッテ（2024年9月8日ZOZOマリン）楽天は先発・内の乱調で逆転負け。3位・ロッテとは2・5ゲーム差に広がった。打線は怪物右腕の佐々木から5回までに3点を奪ったが、内は勝利投手の権利が懸かった5回にリードを守り切れず4回1/3を6失点で8敗目。「実力不足でしかない。自分がレベルアップするしかありません」と唇をかんだ。CS圏内が遠のく敗戦。今江監督も内について「点の取られ方が悪い。追い越