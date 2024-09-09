眠れる大器が復活の秋を迎えた。朝日杯FS2着エコロヴァルツがここから始動。皐月賞7着、ダービーは8着に敗れたがまだ能力の全容は見えていない。岩田康が感触を確かめた1週前のCWコースはタイセイブレイズ（6歳オープン）と併せ馬。離れた後方から内に進路を取って1馬身先着。6F81秒6〜1F11秒2をマーク、雄大な走りは健在だ。牧浦師は「動きは良かったけど、まだ休み明けの反応。もっとガッと来ていい。これで来週変わってくれ