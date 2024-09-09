◇セ・リーグDeNA8−0巨人（2024年9月8日東京D）モデルでタレントの藤田ニコル（26）が巨人―DeNA戦（東京ドーム）で始球式を務めた。「Tiffany＆Co.DAY」として開催された一戦で選手と同じ特別ユニホームを着用し、ヘソ出しコーデで登場。投球はまさかのゴロとなり「悔しい。またいつかリベンジしたい」と悔しがったが「人生で一番緊張した。選手の皆さんはこんな緊張感がある中でやっているんだと思うと凄く尊敬」と目